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Через графіки відключень
літієві акумулятори втратять...

Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:49

Re: Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...

Хто висаджує в 0 акум за одне відключення? Є поняття FEC - full equivalent cycle - це і є повні цикли розряду. Від 100 до 0. Хоча eve зі своїми призматичними комірками в даташитах пишуть про не повні цикли - але це з 80 до 20. Що по суті це величезна ємність. 5 разів висадити акум на 20 відсотків це і буде 1 FEC. Принаймні бмс від daly так рахує свої цикли. То виходить, Якщо у вас споживання 500 ватт на годину а батарея ємністю 5 кіловат, то якщо світла немає 10 годин сумарно за добу - то за день батарея пройде один FEC "повний цикл". Але якщо у вас батарея на 10 кіловат, то це буде 0,5 циклу за день.
remnov_maks
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:55

  remnov_maks написав:Хто висаджує в 0 акум за одне відключення? Є поняття FEC - full equivalent cycle - це і є повні цикли розряду. Від 100 до 0. Хоча eve зі своїми призматичними комірками в даташитах пишуть про не повні цикли - але це з 80 до 20. Що по суті це величезна ємність. 5 разів висадити акум на 20 відсотків це і буде 1 FEC. Принаймні бмс від daly так рахує свої цикли. То виходить, Якщо у вас споживання 500 ватт на годину а батарея ємністю 5 кіловат, то якщо світла немає 10 годин сумарно за добу - то за день батарея пройде один FEC "повний цикл". Але якщо у вас батарея на 10 кіловат, то це буде 0,5 циклу за день.

10квт? :roll: а если 1квт
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:26

Re: Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...

Трохи реальної статистики.
blutetti s50ac, 2 роки в роботі. заявлена ємність 500, при розряді віддає 410, при заряді взяла 618
blutetti EB70 нова, заявлена ємність 700, при розряді віддає 603, при заряді взяла 930
ecoflow river 2 max, нова. заявлена ємність 500, при розряді віддала 382, при заряді взяла 610
автоакум 60аг кислотний (рік в роботі) розряжений в нуль (7в) при заряді до повного взяв 800 вт.
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:40

  Diman написав:Трохи реальної статистики.
blutetti s50ac, 2 роки в роботі. заявлена ємність 500, при розряді віддає 410, при заряді взяла 618
blutetti EB70 нова, заявлена ємність 700, при розряді віддає 603, при заряді взяла 930
ecoflow river 2 max, нова. заявлена ємність 500, при розряді віддала 382, при заряді взяла 610
автоакум 60аг кислотний (рік в роботі) розряжений в нуль (7в) при заряді до повного взяв 800 вт.

7В це вже в мінус, внуль = 10.5В
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:57

Re: Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...

За рік єксплуатації безперебійника DC1018P ємність акумулятора з 10400mah знизилась до 3320mah. Також вздулись конденсатори біля трансформатора.

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:12

  flyman написав:За рік єксплуатації безперебійника DC1018P ємність акумулятора з 10400mah знизилась до 3320mah. Також вздулись конденсатори біля трансформатора.
після заміни вздутих конденсаторів і банок працювтиме ліпше нового
Diman
 
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