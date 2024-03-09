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Через графіки відключень літієві акумулятори втратять...
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:49
Хто висаджує в 0 акум за одне відключення? Є поняття FEC - full equivalent cycle - це і є повні цикли розряду. Від 100 до 0. Хоча eve зі своїми призматичними комірками в даташитах пишуть про не повні цикли - але це з 80 до 20. Що по суті це величезна ємність. 5 разів висадити акум на 20 відсотків це і буде 1 FEC. Принаймні бмс від daly так рахує свої цикли. То виходить, Якщо у вас споживання 500 ватт на годину а батарея ємністю 5 кіловат, то якщо світла немає 10 годин сумарно за добу - то за день батарея пройде один FEC "повний цикл". Але якщо у вас батарея на 10 кіловат, то це буде 0,5 циклу за день.
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remnov_maks
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 14:55
remnov_maks написав:
Хто висаджує в 0 акум за одне відключення? Є поняття FEC - full equivalent cycle - це і є повні цикли розряду. Від 100 до 0. Хоча eve зі своїми призматичними комірками в даташитах пишуть про не повні цикли - але це з 80 до 20. Що по суті це величезна ємність. 5 разів висадити акум на 20 відсотків це і буде 1 FEC. Принаймні бмс від daly так рахує свої цикли. То виходить, Якщо у вас споживання 500 ватт на годину а батарея ємністю 5 кіловат, то якщо світла немає 10 годин сумарно за добу - то за день батарея пройде один FEC "повний цикл". Але якщо у вас батарея на 10 кіловат, то це буде 0,5 циклу за день.
10квт?
а если 1квт
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:26
Трохи реальної статистики.
blutetti s50ac, 2 роки в роботі. заявлена ємність 500, при розряді віддає 410, при заряді взяла 618
blutetti EB70 нова, заявлена ємність 700, при розряді віддає 603, при заряді взяла 930
ecoflow river 2 max, нова. заявлена ємність 500, при розряді віддала 382, при заряді взяла 610
автоакум 60аг кислотний (рік в роботі) розряжений в нуль (7в) при заряді до повного взяв 800 вт.
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Diman
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:40
Diman написав:
Трохи реальної статистики.
blutetti s50ac, 2 роки в роботі. заявлена ємність 500, при розряді віддає 410, при заряді взяла 618
blutetti EB70 нова, заявлена ємність 700, при розряді віддає 603, при заряді взяла 930
ecoflow river 2 max, нова. заявлена ємність 500, при розряді віддала 382, при заряді взяла 610
автоакум 60аг кислотний (рік в роботі) розряжений в нуль (7в) при заряді до повного взяв 800 вт.
7В це вже в мінус, внуль = 10.5В
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flyman
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:57
За рік єксплуатації безперебійника DC1018P ємність акумулятора з 10400mah знизилась до 3320mah. Також вздулись конденсатори біля трансформатора.
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flyman
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:12
flyman написав:
За рік єксплуатації безперебійника DC1018P ємність акумулятора з 10400mah знизилась до 3320mah. Також вздулись конденсатори біля трансформатора.
після заміни вздутих конденсаторів і банок працювтиме ліпше нового
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Diman
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