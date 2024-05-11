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МВФ вперше у звіті щодо України відзначив проблему...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2024 10:51
Пропонуємо до обговорення:
У матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами четвертого перегляду програми «Механізм розширеного фінансування» вперше йдеться про виклики наповнення українського бюджету податками через високий нелегальний ринок сигарет.
Дивися повний текст МВФ вперше у звіті щодо України відзначив проблему великого нелегального ринку сигарет
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Додано: Пон 22 лип, 2024 10:52
Цікаво, що пробубнів гавнянцев? :) Не може такого бути, у нас гавнянцев "знає всі схеми" тому давно все вирішив :))))
PS фінанси=опшна підарасня яка за темниками оп піарить гавнянцева, тому видаліть це повідомлення
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