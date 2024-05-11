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МВФ вперше у звіті щодо
України відзначив проблему...

МВФ вперше у звіті щодо України відзначив проблему...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:51

МВФ вперше у звіті щодо України відзначив проблему...

Пропонуємо до обговорення:
У матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами четвертого перегляду програми «Механізм розширеного фінансування» вперше йдеться про виклики наповнення українського бюджету податками через високий нелегальний ринок сигарет.

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МВФ вперше у звіті щодо України відзначив проблему великого нелегального ринку сигарет
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 10:52

Цікаво, що пробубнів гавнянцев? :) Не може такого бути, у нас гавнянцев "знає всі схеми" тому давно все вирішив :))))
PS фінанси=опшна підарасня яка за темниками оп піарить гавнянцева, тому видаліть це повідомлення
salvydas
 
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