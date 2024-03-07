Київському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали 10 супутникових систем Starlink.
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«Швидкі» Київщини отримали системи Starlink для безперебійного звʼязку
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Додано: Пон 22 лип, 2024 20:32
«Швидкі» Київщини отримали системи Starlink для...
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«Швидкі» Київщини отримали системи Starlink для безперебійного звʼязку
Додано: Пон 22 лип, 2024 20:32
Яким чином бригада зможе ловити зв'язок старлінком проміж будинків? Чи в Києві вже літаюча над будинками швидка? ))
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