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«Швидкі» Київщини отримали
системи Starlink для...

«Швидкі» Київщини отримали системи Starlink для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 20:32

«Швидкі» Київщини отримали системи Starlink для...

Пропонуємо до обговорення:
Київському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали 10 супутникових систем Starlink.

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«Швидкі» Київщини отримали системи Starlink для безперебійного звʼязку
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 20:32

Яким чином бригада зможе ловити зв'язок старлінком проміж будинків? Чи в Києві вже літаюча над будинками швидка? ))
kolodka_eduard
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