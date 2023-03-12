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Чотири варіанти вирішення
житлового питання для ВПО: що...

Чотири варіанти вирішення житлового питання для ВПО: що...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:49

Чотири варіанти вирішення житлового питання для ВПО: що...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні розробляють одразу декілька інструментів для вирішення житлового питання для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО). Йдеться про запуск оренди з правом викупу, на якій наполягали міжнародні партнери, запровадження спеціальної для ВПО субсидії на оренду житла, соціальну оренду, а також перегляд умов в програмі «єОселя».

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Чотири варіанти вирішення житлового питання для ВПО: що пропонують
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