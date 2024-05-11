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НБУ погіршив оцінку
міжнародних резервів України

НБУ погіршив оцінку міжнародних резервів України
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 20:56

НБУ погіршив оцінку міжнародних резервів України

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк погіршив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $41,2 млрд і 2025 року до $37,3 млрд.

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НБУ погіршив оцінку міжнародних резервів України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 20:56

Ну если тупо вагонами бездумно палить валюту на межбанке, то от звр скоро ничего не останется
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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