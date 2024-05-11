Національний банк погіршив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $41,2 млрд і 2025 року до $37,3 млрд.
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НБУ погіршив оцінку міжнародних резервів України
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Додано: Чет 25 лип, 2024 20:56
НБУ погіршив оцінку міжнародних резервів України
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Дивися повний текст
НБУ погіршив оцінку міжнародних резервів України
Додано: Чет 25 лип, 2024 20:56
Ну если тупо вагонами бездумно палить валюту на межбанке, то от звр скоро ничего не останется
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