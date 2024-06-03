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Перевірте свої заощадження:
які євро вийшли з обігу

Перевірте свої заощадження: які євро вийшли з обігу
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:31

Перевірте свої заощадження: які євро вийшли з обігу

Пропонуємо до обговорення:
Періодично деякі банкноти виходять з обігу. Саме тому варто своєчасно перевіряти свої заощадження на наявність таких купюр.

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Перевірте свої заощадження: які євро вийшли з обігу
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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