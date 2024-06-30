Сьогодні ЄС виділяє перший платіж на підтримку України в розмірі 1,5 мільярда євро, отриманий від заморожених російських активів.
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ЄС виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро від заморожених активів рф
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:09
ЄС виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро від...
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Дивися повний текст
ЄС виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро від заморожених активів рф
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