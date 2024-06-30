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ЄС виділив Україні перший
транш у 1,5 млрд євро від...

ЄС виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро від...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:09

ЄС виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро від...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні ЄС виділяє перший платіж на підтримку України в розмірі 1,5 мільярда євро, отриманий від заморожених російських активів.

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ЄС виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро від заморожених активів рф
R2
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