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Корупція в Україні стала
більш епізодичною — USAID

Корупція в Україні стала більш епізодичною — USAID
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:01

Корупція в Україні стала більш епізодичною — USAID

Пропонуємо до обговорення:
Корупція в Україні стала більш епізодичною, а не системною. Однак, аби її подолати, потрібні зусилля на всіх рівнях.

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Корупція в Україні стала більш епізодичною — USAID
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