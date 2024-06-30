Корупція в Україні стала більш епізодичною, а не системною. Однак, аби її подолати, потрібні зусилля на всіх рівнях.
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Корупція в Україні стала більш епізодичною — USAID
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 13:01
Корупція в Україні стала більш епізодичною — USAID
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Корупція в Україні стала більш епізодичною — USAID
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