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Оформити пенсію онлайн за
допомогою Дія. Підпису: як це...

Оформити пенсію онлайн за допомогою Дія. Підпису: як це...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:04

Оформити пенсію онлайн за допомогою Дія. Підпису: як це...

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному фонді повідомили, що для зручності людей, які бажають подати заяву на призначення пенсії, але не мають можливості отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП), реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпису.

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Оформити пенсію онлайн за допомогою Дія. Підпису: як це зробити
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