У червні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 8,6% і становив $512 мільйонів.
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Обсяг українського ІТ-експорту продовжує скорочуватись (інфографіка)
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:06
Обсяг українського ІТ-експорту продовжує скорочуватись...
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Дивися повний текст
Обсяг українського ІТ-експорту продовжує скорочуватись (інфографіка)
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