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Обсяг українського ІТ-експорту
продовжує скорочуватись...

Обсяг українського ІТ-експорту продовжує скорочуватись...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:06

Обсяг українського ІТ-експорту продовжує скорочуватись...

Пропонуємо до обговорення:
У червні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 8,6% і становив $512 мільйонів.

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Обсяг українського ІТ-експорту продовжує скорочуватись (інфографіка)
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Модератори: Ірина_, Модератор

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