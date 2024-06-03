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Українці збільшили свої
заощадження в готівковій валюті

Українці збільшили свої заощадження в готівковій валюті
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:08

Українці збільшили свої заощадження в готівковій валюті

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення обсягів готівкової валюти поза банками за червень 2024 року становило 1,3 млрд доларів (у червні 2023 року — 0,8 млрд доларів).

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Українці збільшили свої заощадження в готівковій валюті
R2
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