Збільшення обсягів готівкової валюти поза банками за червень 2024 року становило 1,3 млрд доларів (у червні 2023 року — 0,8 млрд доларів).
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Українці збільшили свої заощадження в готівковій валюті
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:08
Українці збільшили свої заощадження в готівковій валюті
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Дивися повний текст
Українці збільшили свої заощадження в готівковій валюті
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