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Мінфін готовий до компромісу щодо конструкції податкових...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2024 14:09
Пропонуємо до обговорення:
Уникнути підвищення податків не можна, тому що всі інші джерела для збільшення фінансування сил оборони вже вичерпано, проте Міністерство фінансів готове шукати з бізнесом компроміс у пошуку конструкції податкових заходів, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст Мінфін готовий до компромісу щодо конструкції податкових заходів — міністр
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