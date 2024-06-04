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Новий вид оренди: чи
ціни будуть нижчими

Новий вид оренди: чи ціни будуть нижчими
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:12

Новий вид оренди: чи ціни будуть нижчими

Пропонуємо до обговорення:
В Україні незабаром з’явиться новий вид оренди — соціальний. Йдеться про житло у будинках, які належатимуть місцевим громадам. Розмір оренди буде значно нижчим, ніж на ринку. У деяких випадках у орендарів з’явиться можливість викупу житла.

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Новий вид оренди: чи ціни будуть нижчими
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