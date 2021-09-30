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Як розвивати фінансову
грамотність — досвід США

Як розвивати фінансову грамотність — досвід США
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:13

Як розвивати фінансову грамотність — досвід США

Пропонуємо до обговорення:
США мають багатий досвід у сфері підвищення фінансової грамотності населення. Ще 2002 року казначейство США заснувало Бюро з фінансових підрозділів (Office of Financial Institution, OFI).

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Як розвивати фінансову грамотність — досвід США
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