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Ціна на землю — скільки коштує 1 сотка під забудову в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2024 16:15
Пропонуємо до обговорення:
Земельний фонд України класифікується на різні категорії залежно від призначення, що суттєво впливає на вартість земельних ділянок. Значення земельних ресурсів в Україні важко переоцінити, і попит на них залишається високим.
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