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Що зміниться в Україні з 1 серпня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2024 16:19
Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня 2024 року для українців запроваджують низку змін. Наприклад, додаткові виплати до Дня Незалежності, надбавка до пенсії, вилучення деяких банкнот тощо. Водночас тарифи на комуналку в серпні не зміняться. Що ж чекає на українські гаманці — розповідаємо далі.
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