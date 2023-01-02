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Світлана Мороз: результати
звітної кампанії КІК. ТОП-5...

Світлана Мороз: результати звітної кампанії КІК. ТОП-5...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:20

Світлана Мороз: результати звітної кампанії КІК. ТОП-5...

Пропонуємо до обговорення:
До 1 травня всі контролери (власники, фізичні особи) КІК (контрольованих іноземних компаній) зобов’язані були подати разом із декларацією про майновий стан та доходи звіт по кожному КІК окремо.

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Світлана Мороз: результати звітної кампанії КІК. ТОП-5 помилок, які варто врахувати на майбутнє
R2
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