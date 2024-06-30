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Найприбутковіші банки за депозитами (гривня, долар, євро)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2024 16:26
Пропонуємо до обговорення:
Обсяги вкладів у банках зростають, а їхня дохідність знижується, що випливає із опублікованих Нацбанком результатів опитування фінустанов про банківське фондування за перші два квартали та їхніх очікувань на третій квартал.
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