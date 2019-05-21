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Як студенту досягти фінансової
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Як студенту досягти фінансової стабільності та відчути...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:33

Як студенту досягти фінансової стабільності та відчути...

Пропонуємо до обговорення:
Як студенту досягти фінансової стабільності та відчути фінансову свободу: поради від Геннадія Тищенка

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Як студенту досягти фінансової стабільності та відчути фінансову свободу: поради від Геннадія Тищенка
R2
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