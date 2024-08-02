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Пошук ремонту кавомашини

Пошук ремонту кавомашини
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:11

Пошук ремонту кавомашини

Привіт. Сьогодні зламалася кавоварка в моєї сестри в місті Житомир. Так як я живу в Київі я не можу через роботу її відремонтувати. Підкажість будь ласка гарний і якісний сервіс. Дякую.
Frill
 
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