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Уряд залучив понад 1,1 млрд грн від продажу ОВДП під час...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 сер, 2024 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Уряд України з початку повномасштабної війни до 31 липня 2024 року залучив більше ніж 1 107 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах.
Дивися повний текст Уряд залучив понад 1,1 млрд грн від продажу ОВДП під час воєнного стану
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