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Ситуація на світових біржах
поки що не виглядає «чорним...

Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:41

Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння цін на глобальних ринках акцій, що відбувається, поки що більше схоже на корекцію, ніж на панічний розпродаж і тотальний обвал, майже в кожному випадку є цілком раціональне пояснення, загрози Україні від такої поведінки ринків немає, таку думку висловив голова правління Юнекс Банку Іван Світек у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

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Ситуація на світових біржах поки що не виглядає «чорним понеділком», Україні боятися нічого — думка банкіра
R2
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