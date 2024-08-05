Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки.
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Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:43
Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну...
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Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки
Додано: Сер 07 сер, 2024 13:43
Жесть, теперь за воровство штраф, иногда даже меньший, чем сумма 1 эпизода воровства.
«за кражу от 758 до 3028 грн — штраф 1700 — 5100 грн»
Трэшак, конечно, воруй, сколько хочешь, воровство — это, вообще-то, вред, который наносится человеку без его на это согласия, а если у пенсионера украдут всю пенсию? Наверное, воровство не так крышуют и меньше идет наверх, чем от крышевательных статей, с которых надо начать декриминализацию — порнографии, сутенерства, проституции, сводничества, наркомании, нарушения которых являются личным добровольным делом каждого их фигуранта, в отличие от воровства. К тому же, это бы еще больше разгрузило полицию и позволило отправить приличную часть обученных и полностью здоровых ментов на фронт. А также офицеров и молодых силовых пенсионеров, а потому уже эпилептиков и диабетиков, а не наоборот.
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