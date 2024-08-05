Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну...

Додано: Сер 07 сер, 2024 13:43

Около 90% военнообязанных, которые ранее имели статус ограниченно годных к службе, после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) сейчас признают годными к службе.

Жесть, теперь за воровство штраф, иногда даже меньший, чем сумма 1 эпизода воровства.«за кражу от 758 до 3028 грн — штраф 1700 — 5100 грн»Трэшак, конечно, воруй, сколько хочешь, воровство — это, вообще-то, вред, который наносится человеку без его на это согласия, а если у пенсионера украдут всю пенсию? Наверное, воровство не так крышуют и меньше идет наверх, чем от крышевательных статей, с которых надо начать декриминализацию — порнографии, сутенерства, проституции, сводничества, наркомании, нарушения которых являются личным добровольным делом каждого их фигуранта, в отличие от воровства. К тому же, это бы еще больше разгрузило полицию и позволило отправить приличную часть обученных и полностью здоровых ментов на фронт. А также офицеров и молодых силовых пенсионеров, а потому уже эпилептиков и диабетиков, а не наоборот.