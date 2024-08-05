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Зеленський підписав закон,
який скасовує кримінальну...

Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 13:43

Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки.

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Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 17:35

Штрафовать на 3000 за воровство 3000 - это ошибка! Это значит, полное отсутствие наказания за преступление против другого человека и воруй дальше. А декриминализировать надо крышевательные законы — порнографию и все, что с ней связано, проституцию, сводничество, сутенерства, наркоманию, и разгрузить полицию этим вдвое. Это как раз личное дело каждого, в цивилизованном мире эти статьи давно декриминализированы, так как эти деяния не направлены против другого человека и против его воли.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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