Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки.
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Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки
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Додано: Сер 07 сер, 2024 13:43
Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну...
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Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки
Додано: Сер 07 сер, 2024 17:35
Штрафовать на 3000 за воровство 3000 - это ошибка! Это значит, полное отсутствие наказания за преступление против другого человека и воруй дальше. А декриминализировать надо крышевательные законы — порнографию и все, что с ней связано, проституцию, сводничество, сутенерства, наркоманию, и разгрузить полицию этим вдвое. Это как раз личное дело каждого, в цивилизованном мире эти статьи давно декриминализированы, так как эти деяния не направлены против другого человека и против его воли.
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