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Українці почали втрачати інтерес до гривневих активів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2024 15:17
Пропонуємо до обговорення:
У червні вперше за тривалий час відбулося скорочення обсягів та частки гривневих строкових депозитів у банківській системі, попри збереження додатних ставок у реальному вимірі.
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