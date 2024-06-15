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Українці почали втрачати
інтерес до гривневих активів

Українці почали втрачати інтерес до гривневих активів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:17

Українці почали втрачати інтерес до гривневих активів

Пропонуємо до обговорення:
У червні вперше за тривалий час відбулося скорочення обсягів та частки гривневих строкових депозитів у банківській системі, попри збереження додатних ставок у реальному вимірі.

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Українці почали втрачати інтерес до гривневих активів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 15:17

Украинцы потеряли интерес к Украине, с учётом того что делают текущие "избранники" народа.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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