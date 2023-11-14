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Nissan випустив недорогий
дім на колесах (фото, відео)

Nissan випустив недорогий дім на колесах (фото, відео)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 22:59

Nissan випустив недорогий дім на колесах (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
У лінійці Nissan Caravan 2024 з’явилася оригінальна модифікація MyRoom. Мінівен перетворили на затишний автодім для двох осіб і він уже продається в Японії за ціною від 5 516 500 до 6 855 200 ієн ($37 633 — 46 766).

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Nissan випустив недорогий дім на колесах (фото, відео)
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