|
|
Nissan випустив недорогий дім на колесах (фото, відео)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2024 22:59
Пропонуємо до обговорення:
У лінійці Nissan Caravan 2024 з’явилася оригінальна модифікація MyRoom. Мінівен перетворили на затишний автодім для двох осіб і він уже продається в Японії за ціною від 5 516 500 до 6 855 200 ієн ($37 633 — 46 766).
Дивися повний текст Nissan випустив недорогий дім на колесах (фото, відео)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100055
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор