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Скільки потрібно підписників
в інстаграмі, щоб почати...

Скільки потрібно підписників в інстаграмі, щоб почати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 02:21

Скільки потрібно підписників в інстаграмі, щоб почати...

Пропонуємо до обговорення:
Існує думка, що для того, щоб у блогера купували рекламу, потрібно від 1 тис. підписників. Але жодної конкретної цифри немає. Тисяча — це вимога багатьох інстаграм бірж, блогери з меншою кількістю фоловерів просто не можуть зареєструватися.

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Скільки потрібно підписників в інстаграмі, щоб почати заробляти
R2
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