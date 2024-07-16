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Скільки потрібно підписників в інстаграмі, щоб почати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2024 02:21
Пропонуємо до обговорення:
Існує думка, що для того, щоб у блогера купували рекламу, потрібно від 1 тис. підписників. Але жодної конкретної цифри немає. Тисяча — це вимога багатьох інстаграм бірж, блогери з меншою кількістю фоловерів просто не можуть зареєструватися.
Дивися повний текст Скільки потрібно підписників в інстаграмі, щоб почати заробляти
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Ірина_, Модератор
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