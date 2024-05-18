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Президент підписав закон щодо
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Президент підписав закон щодо публічних закупівель у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 09:16

Президент підписав закон щодо публічних закупівель у...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України „Про публічні закупівлі“ щодо врегулювання окремих питань, у зв’язку з припиненням Фонду соціального страхування України» (№ 3868-ІХ).

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Президент підписав закон щодо публічних закупівель у зв’язку з ліквідацією Фонду соцстраху
R2
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