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На думку українських союзників,
чоловіки 1825 років...

На думку українських союзників, чоловіки 1825 років...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 08:43

На думку українських союзників, чоловіки 1825 років...

Пропонуємо до обговорення:
На даний момент в Україні немає ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років. Однак це питання час від часу піднімається міжнародними партнерами.

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На думку українських союзників, чоловіки 18−25 років мають найоптимальніший і найефективніший вік для участі у війні — нардеп
R2
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