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Скільки потрібно працювати в
Польщі, щоб купити квартиру

Скільки потрібно працювати в Польщі, щоб купити квартиру
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 13:38

Скільки потрібно працювати в Польщі, щоб купити квартиру

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі для купівлі нової квартири потрібно майже 12 річних зарплат.

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Скільки потрібно працювати в Польщі, щоб купити квартиру
R2
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