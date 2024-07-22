У Польщі для купівлі нової квартири потрібно майже 12 річних зарплат.
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Скільки потрібно працювати в Польщі, щоб купити квартиру
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 сер, 2024 13:38
Скільки потрібно працювати в Польщі, щоб купити квартиру
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Скільки потрібно працювати в Польщі, щоб купити квартиру
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