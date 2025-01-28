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експорт ЕС 2024

Модульні будинки, експорт ЕС 2024
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2024 10:52

Модульні будинки, експорт ЕС 2024

Ми є будівельною компанією, зареєстрованою в ЄС, з представництвом у Великій Британії. Наразі ми плануємо створити виробництво модульних будинків в Україні, з подальшим експортом цієї продукції в Ірландію та Велику Британію. Вже ведемо переговори та маємо попередні домовленості щодо поставок.

Чому цей проект перспективний?

1. Дефіцит житла в ЄС та Великій Британії: В Ірландії планується побудувати понад 30 000 будинків на рік, у Великій Британії — до 300 000. Модульні будинки швидко стають популярними через їхню екологічність, енергоефективність та швидкість будівництва.

2. Фінансові показники:
- Вартість виробництва 1 м² складає приблизно 600 євро, а ціна реалізації — 1500 євро за м².
- Плануємо реалізувати мінімум 48 будинків, кожен із яких матиме середню площу 70 м².
- Це дозволить отримати валовий прибуток у розмірі понад 3 мільйони євро.

3. Ваші можливості: Ми розглядаємо Західну Україну як локацію для виробництва. Якщо у Вас є відповідні площі чи обладнання, це може значно знизити витрати на старт проекту та прискорити його реалізацію.

Що ми пропонуємо:

- Співзасновництво в новій компанії та можливість стати частиною перспективного бізнесу.
- Ми беремо на себе питання просування, комунікацію з місцевими органами та приватним сектором у Великій Британії та ЄС.
- Перші попередні контракти на постачання вже в процесі підписання.

Якщо цей проект зацікавив Вас, ми відкриті до обговорення деталей і умов співпраці. Будемо раді обговорити всі можливості під час особистої зустрічі або в телефонному режимі.

Чекаємо на Ваші повідомлення.

З найкращими побажаннями
Robert1990
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:43

Партнерство по модульних будинках.

Robert1990
Добрий день!

Ми також працюєм в цій темі. У нас є домовленості з виробниками модульних і збірних будинків.
Є напрацювання в країнах ЄС.

Готові до співробітництва.

+380984497800
Наталія
sinuri00
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Повідомлень: 1
З нами з: 28.01.25
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