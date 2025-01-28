Модульні будинки, експорт ЕС 2024

Ми є будівельною компанією, зареєстрованою в ЄС, з представництвом у Великій Британії. Наразі ми плануємо створити виробництво модульних будинків в Україні, з подальшим експортом цієї продукції в Ірландію та Велику Британію. Вже ведемо переговори та маємо попередні домовленості щодо поставок.
Чому цей проект перспективний?
1. Дефіцит житла в ЄС та Великій Британії: В Ірландії планується побудувати понад 30 000 будинків на рік, у Великій Британії — до 300 000. Модульні будинки швидко стають популярними через їхню екологічність, енергоефективність та швидкість будівництва.
2. Фінансові показники:
- Вартість виробництва 1 м² складає приблизно 600 євро, а ціна реалізації — 1500 євро за м².
- Плануємо реалізувати мінімум 48 будинків, кожен із яких матиме середню площу 70 м².
- Це дозволить отримати валовий прибуток у розмірі понад 3 мільйони євро.
3. Ваші можливості: Ми розглядаємо Західну Україну як локацію для виробництва. Якщо у Вас є відповідні площі чи обладнання, це може значно знизити витрати на старт проекту та прискорити його реалізацію.
Що ми пропонуємо:
- Співзасновництво в новій компанії та можливість стати частиною перспективного бізнесу.
- Ми беремо на себе питання просування, комунікацію з місцевими органами та приватним сектором у Великій Британії та ЄС.
- Перші попередні контракти на постачання вже в процесі підписання.
Якщо цей проект зацікавив Вас, ми відкриті до обговорення деталей і умов співпраці. Будемо раді обговорити всі можливості під час особистої зустрічі або в телефонному режимі.
Чекаємо на Ваші повідомлення.
З найкращими побажаннями