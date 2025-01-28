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експорт ЕС 2024 Модульні будинки, експорт ЕС 2024 + Додати

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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Нед 18 сер, 2024 10:52 Модульні будинки, експорт ЕС 2024 Ми є будівельною компанією, зареєстрованою в ЄС, з представництвом у Великій Британії. Наразі ми плануємо створити виробництво модульних будинків в Україні, з подальшим експортом цієї продукції в Ірландію та Велику Британію. Вже ведемо переговори та маємо попередні домовленості щодо поставок.



Чому цей проект перспективний?



1. Дефіцит житла в ЄС та Великій Британії: В Ірландії планується побудувати понад 30 000 будинків на рік, у Великій Британії — до 300 000. Модульні будинки швидко стають популярними через їхню екологічність, енергоефективність та швидкість будівництва.



2. Фінансові показники:

- Вартість виробництва 1 м² складає приблизно 600 євро, а ціна реалізації — 1500 євро за м².

- Плануємо реалізувати мінімум 48 будинків, кожен із яких матиме середню площу 70 м².

- Це дозволить отримати валовий прибуток у розмірі понад 3 мільйони євро.



3. Ваші можливості: Ми розглядаємо Західну Україну як локацію для виробництва. Якщо у Вас є відповідні площі чи обладнання, це може значно знизити витрати на старт проекту та прискорити його реалізацію.



Що ми пропонуємо:



- Співзасновництво в новій компанії та можливість стати частиною перспективного бізнесу.

- Ми беремо на себе питання просування, комунікацію з місцевими органами та приватним сектором у Великій Британії та ЄС.

- Перші попередні контракти на постачання вже в процесі підписання.



Якщо цей проект зацікавив Вас, ми відкриті до обговорення деталей і умов співпраці. Будемо раді обговорити всі можливості під час особистої зустрічі або в телефонному режимі.



Чекаємо на Ваші повідомлення.



З найкращими побажаннями Robert1990 Повідомлень: 1 З нами з: 18.08.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 січ, 2025 17:43 Партнерство по модульних будинках. Robert1990

Добрий день!



Ми також працюєм в цій темі. У нас є домовленості з виробниками модульних і збірних будинків.

Є напрацювання в країнах ЄС.



Готові до співробітництва.



+380984497800

Наталія sinuri00

Повідомлень: 1 З нами з: 28.01.25 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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