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Шукаю стратегічного партнера
для масштабування бізнесу у сфе

Шукаю стратегічного партнера для масштабування бізнесу у сфе
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 12:17

Шукаю стратегічного партнера для масштабування бізнесу у сфе

Anima - це онлайн-магазин, що динамічно розвивається і спеціалізується на продажу високоякісної азійської косметики.
Наша продукція, сертифікована в Україні, що пройшла всі необхідні клінічні дослідження, спрямована на вирішення ключових проблем шкіри, таких як омолодження, захист і комплексний догляд.
Наш унікальний підхід:
* Прямі постачання з фабрик: Ми пропонуємо клієнтам ексклюзивні продукти за вигідними цінами, минаючи посередників.
* Фокус на результатах: Наша косметика дійсно працює, що підтверджують численні відгуки клієнтів.
* Персоналізований підхід: Ми пропонуємо індивідуальні консультації та підбір косметичних засобів для кожного клієнта.
* Доступна ціна: Незважаючи на високу якість, наша продукція більш доступна, ніж аналогічні салонні процедури.
Ринок і цільова аудиторія:
* Потенціал ринку: Український ринок косметики постійно зростає, особливо сегмент преміальної продукції.
* Цільова аудиторія: Чоловіки та жінки від 32 до 65 років, які прагнуть зберегти молодість і красу.
* Велике охоплення: Наша цільова аудиторія налічує близько 20 мільйонів осіб.

Ми шукаємо інвестиції для:
* Масштабування маркетингових кампаній: Збільшення охоплення аудиторії, залучення нових клієнтів.
* Розвитку власної платформи: Створення сучасної платформи для обробки замовлень, покращення клієнтського досвіду та аналізу даних.
* Розширення асортименту: Додавання нових продуктів і брендів.
* Зміцнення бренду: Підвищення впізнаваності бренду Anima на українському ринку.
Що ми пропонуємо інвестору:
* Високу рентабельність: Продукт з високою маржинальністю, зростаючий попит і ефективні маркетингові інструменти які забезпечують швидку окупність інвестицій.
* Стабільний і зростаючий ринок: Ринок косметики демонструє стійке зростання, що гарантує стабільність бізнесу.
* Професійна команда: Команда досвідчених спеціалістів у галузі маркетингу, продажів та управління бізнесом.
* Трансформуючий потенціал: Можливість стати частиною інноваційного проєкту, який змінює уявлення про красу та догляд за шкірою.
Запрошуємо вас приєднатися до нашого проєкту та стати частиною успіху Anima!
Для отримання детальнішої інформації :
https://docs.google.com/document/d/1h7K ... sp=sharing
Для зв'язку зі мною: 0988753032 Віталій (Viber,WhatsApp); @mr_goodwin - Telegram
soloveivitaliimail
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З нами з: 19.08.24
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