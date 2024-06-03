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Чи повертаються ІТ-фахівці на
свою колишню роботу після...

Чи повертаються ІТ-фахівці на свою колишню роботу після...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 16:07

Чи повертаються ІТ-фахівці на свою колишню роботу після...

Пропонуємо до обговорення:
У середньому 14% айтівців, які почали служити після повномасштабного вторгнення, нині звільнилися зі служби. Три чверті з них уже повернулися до роботи у своїх компаніях.

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Чи повертаються ІТ-фахівці на свою колишню роботу після служби в ЗСУ — результати опитування
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