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Уряд змінив умови
пільгової іпотеки єОселя

Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:12

Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів змінив умови забезпечення компанією «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України.

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Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя
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