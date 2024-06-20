Кабінет міністрів змінив умови забезпечення компанією «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України.
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Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя
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Додано: Вів 20 сер, 2024 11:12
Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя
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Дивися повний текст
Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя
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