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Скільки грошей Україна вже
винна зовнішнім кредиторам...

Скільки грошей Україна вже винна зовнішнім кредиторам...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 11:34

Скільки грошей Україна вже винна зовнішнім кредиторам...

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році частка зовнішнього боргу України зросла до 72%. І хоча зараз нам дають у борг переважно на пільгових умовах, а старі борги вдається реструктуризувати, виплати розраховані на багато років вперед. Мінфін щомісяця оновлює прогнозні дані, скільки наша країна ще винна грошей і за яким графіком їх виплачуватимуть.

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Скільки грошей Україна вже винна зовнішнім кредиторам (інфографіка)
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