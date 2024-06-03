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Населення продовжує обирати валюту: 10:1 не на користь...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 сер, 2024 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Хронічний валютний дефіцит провокує значний валютний попит, який став посилюватися після реалізації Нацбанком масштабних заходів із лібералізації валютного ринку.
Дивися повний текст Населення продовжує обирати валюту: 10:1 не на користь гривні — ексголова НБУ
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