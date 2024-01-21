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Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Велика кількість країн Євросоюзу планує переходити або вже почала переходити на 4-денний робочий тиждень.
Дивися повний текст Країни, де запровадили чотириденний робочий тиждень
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R2
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:30
І я так хочу
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Investor_K
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Додано: Вів 27 сер, 2024 12:29
Класна ідея
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prodazhatovarov
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Додано: Вів 27 сер, 2024 12:33
Оце буде потужно. Особливо це сподобається нашим фронтовикам
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Andrey2512
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Додано: Вів 27 сер, 2024 12:43
а что мешает сейчас работать 4 дня? Это не запрещено (вы же в курсе, что з/п будет на 20% меньше?)
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Примат
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Додано: Чет 29 сер, 2024 08:08
Примат написав:
а что мешает сейчас работать 4 дня? Это не запрещено (вы же в курсе, что з/п будет на 20% меньше?)
Мені так щоб працювати менше а отримувати більше
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Investor_K
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Додано: Чет 29 сер, 2024 08:26
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Додано: Чет 29 сер, 2024 09:04
Примат написав:
це тоді в депутати чи у віру якусь записуйся,
А якщо жонитися на багатійці?
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Investor_K
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Додано: Чет 29 сер, 2024 09:06
Investor_K написав: Примат написав:
це тоді в депутати чи у віру якусь записуйся,
А якщо жонитися на багатійці?
це фантастика, я просто дружину не можу собі знайти, хоча у мене мінімум вимог - вага до 50 кг, відсутність собак і котів
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Примат
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