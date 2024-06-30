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Нацбанк готовий до валютних
інтервенцій: на який курс...

Нацбанк готовий до валютних інтервенцій: на який курс...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:55

Нацбанк готовий до валютних інтервенцій: на який курс...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара на поточному тижні буде нижчим за 42 гривень. Але вже у вересні проти нашої національної валюти почнуть діяти додаткові чинники, які здатні похитнути її стабільність.

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Нацбанк готовий до валютних інтервенцій: на який курс долара чекати у вересні
R2
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