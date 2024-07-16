RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки коштують квартири у
Києві та як здорожчала...

Скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:17

Скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо, як змінились ціни на квартири у Києві у серпні 2024 року та в яких районах продаються найдешевші квартири.

Дивися повний текст
Скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100085
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки банків можуть долучитись до державної програми...
R2 » Вів 27 сер, 2024 11:21
0 21
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2024 11:21
R2
Підвищення цін на пальне: скільки коштів це дасть на...
R2 » Пон 22 лип, 2024 17:07
1 508
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2024 17:07
olegv
Скільки коштує жити в Португалії: найбільш затребувані...
R2 » Вів 16 лип, 2024 16:01
3 878
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2024 01:07
ivaskiv1972pt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6719)
27.08.2024 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.