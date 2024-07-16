Розповідаємо, як змінились ціни на квартири у Києві у серпні 2024 року та в яких районах продаються найдешевші квартири.
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Скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 11:17
Скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала...
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Дивися повний текст
Скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість (інфографіка)
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