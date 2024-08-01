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Скільки банків можуть долучитись
до державної програми...

Скільки банків можуть долучитись до державної програми...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:21

Скільки банків можуть долучитись до державної програми...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2024 року до державної програми «Національний кешбек» може долучитися ⅔ комерційних банків, щонайменше 50% виробників товарів широкого вжитку, до ⅔ великих ритейлерів (мереж супермаркетів, великих спеціалізованих магазинів тощо), а також принаймні ⅓ користувачів банківських карток.

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Скільки банків можуть долучитись до державної програми «Національний кешбек» — прогноз банкіра
R2
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