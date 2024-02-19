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ТОП-5 незручних питань, які
варто поставити роботодавцю...

ТОП-5 незручних питань, які варто поставити роботодавцю...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:13

ТОП-5 незручних питань, які варто поставити роботодавцю...

Пропонуємо до обговорення:
Зазвичай на співбесіді роботодавець ставить запитання кандидату, оцінюючи його відповідність посаді. Проте співбесіда — це не односторонній процес. Пошукач також має ставити запитання роботодавцю, адже він теж шукає найкраще місце для роботи і повинен дізнатися максимум, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

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ТОП-5 незручних питань, які варто поставити роботодавцю на співбесіді
R2
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