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У Нацбанку прокоментували інформацію про штрафи з боку...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2024 11:44
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України спростував інформацію про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20%.
Дивися повний текст У Нацбанку прокоментували інформацію про штрафи з боку банків за порушення фінмоніторингу
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