RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У Нацбанку прокоментували
інформацію про штрафи з боку...

У Нацбанку прокоментували інформацію про штрафи з боку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 11:44

У Нацбанку прокоментували інформацію про штрафи з боку...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України спростував інформацію про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20%.

Дивися повний текст
У Нацбанку прокоментували інформацію про штрафи з боку банків за порушення фінмоніторингу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці отримують великі штрафи за проблеми з...
R2 » Вів 27 сер, 2024 11:56
5 400
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2024 09:07
Hennady
Уряд зобов’язав подавати до податкової інформацію про...
R2 » Вів 27 сер, 2024 12:53
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2024 13:13
flysoulfly
У Нацбанку спрогнозували, коли в Україні підвищаться...
R2 » П'ят 02 сер, 2024 17:53
1 683
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 17:54
mykolayakob

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4208)
29.08.2024 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.