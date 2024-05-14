Шукати роботу в ІТ зараз складно на 8 з 10.
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Айтівці оцінили, наскільки складно зараз шукати роботу в ІТ (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 21:30
Айтівці оцінили, наскільки складно зараз шукати роботу...
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Дивися повний текст
Айтівці оцінили, наскільки складно зараз шукати роботу в ІТ (інфографіка)
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