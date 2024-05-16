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Українські військові та члени сімей загиблих захисників...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2024 22:00
Пропонуємо до обговорення:
Законодавство дає право на щомісячні виплати українським захисникам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відповідні нагороди, отримані не раніше 2014 року.
Дивися повний текст Українські військові та члени сімей загиблих захисників можуть отримати виплати за державні нагороди: розміри
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