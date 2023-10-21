RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
ТОП-10 монет світу: українська
монета стала найкращою за...

ТОП-10 монет світу: українська монета стала найкращою за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:23

ТОП-10 монет світу: українська монета стала найкращою за...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Національний банк, срібна пам’ятна монета «Сміливість бути. UA» здобула перемогу в номінації «Найкраща монета про сучасну подію» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року».

Дивися повний текст
ТОП-10 монет світу: українська монета стала найкращою за підсумками міжнародного конкурсу (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100090
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До рейтингу найдешевших міст світу для життя у 2024 році...
R2 » Суб 20 лип, 2024 23:14
1 410
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лип, 2024 23:14
kolodka_eduard
Рейтинг найбезпечніших міст світу для...
R2 » Пон 04 бер, 2024 15:44
1 638
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 15:44
Investor_K
Найбезпечніші регіони світу
R2 » Суб 21 жов, 2023 22:24
1 457
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 жов, 2023 22:04
PrivatSucks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3484)
29.08.2024 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.