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ТОП-10 монет світу: українська монета стала найкращою за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2024 22:23
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Національний банк, срібна пам’ятна монета «Сміливість бути. UA» здобула перемогу в номінації «Найкраща монета про сучасну подію» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року».
Дивися повний текст ТОП-10 монет світу: українська монета стала найкращою за підсумками міжнародного конкурсу (фото)
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