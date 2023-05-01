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Мільйонні збитки на ремонті
тунелів столичної підземки:...

Мільйонні збитки на ремонті тунелів столичної підземки:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:22

Мільйонні збитки на ремонті тунелів столичної підземки:...

Пропонуємо до обговорення:
Директору приватного товариства у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час проведення ремонтних робіт у київському метрополітені.

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Мільйонні збитки на ремонті тунелів столичної підземки: генпідряднику повідомили про підозру
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:22

Капец блін. Ну скільки можна?
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