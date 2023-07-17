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Дарма розкупили автомобілі?
У ВР передумали вводити...

Дарма розкупили автомобілі? У ВР передумали вводити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:23

Дарма розкупили автомобілі? У ВР передумали вводити...

Пропонуємо до обговорення:
Військового збору на авто не буде. У новій версії законопроєкту немає жодної інформації про новий податок для українських автовласників.

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Дарма розкупили автомобілі? У ВР передумали вводити новий податок для українців
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:23

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